ينتظرك نهار مليء بالحيوية يا مولود الثور بعد يومين من المعاكسات، فأنت منهمك في أعمالك المنزلية أو المكتبية زيادة عن اللزوم، وخاصة في فترة الظهيرة حيث تنجز كثيرا من أمورك، تشعر بالتشاؤم حيال موضوع معين، لكن سيسير عكس ما تتوقع في فترة ما بعد الظهر، المساء سيكون هادئا، وقد تشعر به بالملل.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة: 8 من 10