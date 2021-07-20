أنت لا تحسد على هذا اليوم، فالضغوطات ستصحبك منذ الصباح، حيث لا تلبث النهوض من النوم حتى تبدأ المناوشات والمشاكل، وذلك بسبب مزاجك وعصبيتك التي لا داعي لها، أما في فترة ما بعد الظهر والمساء انصحك بالتزام البيت والراحة، لأنك ربما تشعر بوعكة صحية في منطقة الامعاء.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة: 5 من 10