الأسد

منذ 11 دقيقة

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يوم جيد نسبيا لجميع مواليد الأسد، وخاصة أن القمر في وضع مناسب لك في برج القوس، الحظ يلعب معك منذ صبيحة هذا اليوم وينجيك من مشاكل، قل نعم لأي شيء قد يعرض عليك اليوم سواء على المستوى المهني أو الشخصي فإنه يصب في مصلحتك، التفكير الزائد مثل الناقص، فلا تربك دماغك في الليل واخرج واستمتع بوقتك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة: 9 من 10

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