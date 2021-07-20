العذراء

منذ 6 دقائق

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أنت مزاجي اليوم وليس ذنبك، فالأحداث والأخبار التي حولك تجعلك كذلك. أنت لا تستطيع أن تأخذ ولو قرارا واحدا، حتى إن كان بسيطا بل تطلب وقتا اضافيا أو تدر ظهرك له. كما أنك مطالب في فترة المساء بأن تأخذ حذرك على ظهرك ومعدتك، وتحاول أن تبقى في البيت للراحة، وبالأخص مواليد 1 الى 11 أيلول.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة: 6 من 10

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