اليوم عادي جدا يا صديقي العقرب، وليس هنالك من شئ جديد، قد يكون لديك تراجع من الناحية العملية أو في انجازك لمسؤولياتك البيتية، فليس لديك الرغبة في العمل، يوم قد يكون مخيبا للآمال في فترتي الصباح والظهيرة، لكن الامور تعود لطبيعتها في المساء لجلسة هادئة مع من تحب.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة: 9 من 10