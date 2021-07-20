عليك الحذر يا مولود الجدي فهذا اليوم صعب جدا، وكل الأمور تسير عكس ما ترغب، تصحو والكآبة في عينيك وتشعر بعدم الرغبة بفعل شيء، قد تكون كسولا في ساعات الظهيرة، فتتراكم مسؤولياتك، اما في المساء فقد تشعر بالوحدة لعدم وجود ما تفعله، حتى ولو عرض عليك أحد الخروج فأنت لن تشعر بالرغبة بفعل أي شيئ.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة: 5 من 10