ستندم كثيرا يا عزيزي إذا لم تنتبه الى ما تقوم به، وخاصة الى ما تقوله لأنك جريء جدا، وجرأتك تقودك الى التهور في تعاملك مع المقربين إليك عاطفيا أو مع عائلتك، مما يوقعك في مشاكل في فترة ما بعد الظهر، تحس برغبة التكسير وتفريغ عصبيتك في المساء، فعليك بالهدوء وملازمة البيت.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة: 6 من 10