اعرف كيف تتصرف بهذه الأجواء الضاغطة يا جوزاء، ولا داعي لأن تفقد أعصابك بين دقيقة وأخرى. مفاجآت قد تحصل لك في فترة الظهيرة، لكنك لن تكون سعيداً بها. أما في فترة ما بعد الظهر يتحسن الوضع قليلاً، لكن مزاجك يبقى معكراً. المساء جيد للخروج وللترفيه عن نفسك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:7 من 10