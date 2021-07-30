يوم ليس كما تتوقع يا عزيزي الأسد، فكل شيء سيعاكسك ويجعلك مكتئبا. حاول ألا تقوم بأمور مهمة في فترة الظهيرة وما بعدها، وخاصة في مجال العمل الذي قد يشهد العديد من الأمور التي لا تسير لمصلحتك. في فترة المساء من الأفضل أن تبقى في البيت وتشاهد التلفاز، لأن مزاجك لن يتركك تتمتع بوقتك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:7 من 10