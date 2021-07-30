يوم به كثير من الأعمال يا صديقي الميزان ومنذ الصباح والآخرين يلقون بمسؤولياتهم عليك، لكن الأوضاع لديك أفضل من اليومين السابقين وخاصة على نفسيتك والمشاكل التي كانت حولك. لا تتأمل أن تذهب إلى البيت باكرا هذا المساء، فأعمالك المتراكمة تطالبك بالبقاء في المكتب.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:8 من 10