الدلو

منذ 3 ساعات

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أحداث كثيرة تدور اليوم وقد يكون تدخلك وكلامك هما السبب في تفاقم الأوضاع من حولك، حاول الابتعاد عن المزاجية وأن تلتزم بمواعيدك لكي لا يثور الآخرين عليك وبالأخص ضمن عملك. الفترة الأصعب هي فترة ما بعد الظهر، وقد تحدث بها بعض المشاكل. في فترة المساء عليك الاعتناء بصحتك أكثر، وخاصة بالنسبة لمواليد 1 إلى 4 شباط.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10

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