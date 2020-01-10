104 محلات تضررت من سيول وسط عمان والدوار السابع

عمان-الغد- احصت فرق غرفة تجارة عمان تضرر 104 محلات تجارية ومستودعات من السيول التي داهمت ليلة الخميس الماضي منطقتي وسط عمان والدوار السابع وذلك بعد الانتهاء من المسح الميداني للمتضررين.

وحسب رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق فان الفرق التي تشكلت من موظفي الغرفة احصت تضرر 100 محلا تجاريا ومستودعا وسط عمان من كافة الأنشطة و4 محلات اخرى بمنطقة الدوار السابع توزعت بين محلات لبيع الاجهزة الخلوية والمواد الغذائية والاجهزة الكهربائية بالاضافة لاحد الفنادق.

واشار الحاج توفيق في تصريح صحفي اليوم الجمعة ان مجلس ادارة الغرفة شكل فرقا من موظفي الغرفة اصحاب الخبرة للقيام بمسح ميداني وسط عمان ومنطقة الدوار السابع بعد السيول التي جرت اثناء المنخفض الجوي الحالي الذي تشهده المملكة.

ولفت الى ان فرق الغرفة الميدانية وثقت عمليات مداهمة المياه للمحلات والمستودعات بمنطقة وسط عمان والدوار السابع كما تم إعداد كشف بالأضرار والتي سيتم احتساب قيمتها خلال الايام المقبلة.

وكان مجلس ادارة الغرفة، قد طالب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم خبراء وفنيين للوقوف على اسباب ما حدث من فيضانات ومداهمة مياه الامطار للمحلات التجارية وسط عمان والدوار السابع.

كما طالب المجلس بوضع خطة وطنية بمشاركة كل الاطراف ذات العلاقة لوضع الحلول الجذرية لمعالجة الفيضانات واعادة تأهيل البنية التحتية في وسط العاصمة.