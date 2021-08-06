لا تتعب نفسك بالعمل وكثرة الحركة يا صديقي الثور، لأن فترتي ما بعد الظهر والمساء ستجعلك تتعب صحيا، فترتي الصباح والظهيرة هما الأفضل لهذا النهار فاستغلهما لتسيير أعمالك، تشعر بالتغير في فترة ما بعد الظهر ويبدأ مزاجك بالتغير، أما المساء فقد يحمل إلغاء للمواعيد، أكثر المتوترين هذا المساء هم مواليد 20 إلى 24 نيسان.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:7 من 10