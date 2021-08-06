الجوزاء

منذ 32 دقيقة

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استغل صباح هذا اليوم لتحصيل ما تريد من المال، وقد يكون لديك بعض الدفعات لالتزامات سابقة. تبدأ نهارا جيدا ومفعما بالنشاط تنهي الكثير من أعمالك والحظ معك لتطلب ما تريد، لكن لا تكن أنانيا ومحبا لنفسك. في المساء قد تتلقى دعوة اجتماعية تفيدك على الصعيد الشخصي.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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