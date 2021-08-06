الحذر واجب عليك يا مولود الحمل، فالساعات الأولى من الصباح لا تحمل أخبارا جيدة، وبالأخص في مجالي العمل والعائلة، تتغير الصورة تماما عند الظهر، وتشعر أن الأمور بدأت بالانقلاب لصالحك وأن الحظ يلعب معك، لكن عليك ألا تدع العصبية تفسد عليك الجو الهادئ في المساء، وخاصة مع عائلتك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:7 من 10