تشعر بحدس أن عليك فعل وتسوية جميع أمورك على جناح السرعة في ساعات الصباح. فهذا صحيح لأنه في فترة ما بعد الظهر يتغير مزاجك ورؤيتك للأمور، وتصبح إنسانا صعبا عصبي المزاج. تسير معك الأمور بصعوبة كبيرة ويصيبك الشعور بالوحدة، وبالأخص في فترة المساء التي تعد الأصعب بالنسبة لك، وتحديدا مواليد 23 إلى 27 آب.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:7 من 10