الميزان

منذ 27 دقيقة

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قد تكون سمعتك ووضعك الاجتماعي هما الاكثر تعرضا للخطر في هذا اليوم. فتجد أن جميع من حولك يشيرون بأصابع الاتهام نحوك وتحميلك المسؤولية، انتبه وكن أكثر تفكيرا وحذرا، الأمور العائلية أيضا ليست جيدة، لكنك تفلح في معالجة الأمور بالطرق الصحيحة في المساء.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:8 من 10

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