العقرب

منذ 33 دقيقة

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لديك الكثير لتقوم به اليوم، فهو يحمل أشكالا وظروفا متنوعة واهتماماتك تتغير بين الصباح والمساء، ففي الصباح يكون مزاجك صعبا، وتتصرف بريبة وتسرع فاحذر من التهور. أما في المساء فيتعب تفكيرك، مما يجعلك تخرج من البيت للتسوق أو الترفيه عن نفسك مع الأصدقاء.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10

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