قد تصاب ببعض الكآبة والملل وتشعر أن الوقت يمر بشكل بطيء، وتنظر إلى الساعة مرارا لعل الوقت يمر، لكن ما إن ينتصف النهار حتى تتغير أمورك وتصبح أكثر حركة ونشاطا، تتعجب من نفسك ومن قدرتك على المواجهة وإيقاف من يزعجك عند حده، لكن لا تندفع كثيرا بعواطفك، أكثر المستفيدين من هذه الروح القتالية هم مواليد شهر تشرين الثاني.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10