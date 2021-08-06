عليك أن تسيطر على نفسك ولا تجعل مزاجك السيء يدمر أشياء تعبت عليها بالماضي، فالوقت قريب لتشعر بالراحة، ففي وقت الظهيرة تتغير الأمور، وتشعر بالدنيا أنها رجعت لتضحك لك من جديد، يخف الضغط عليك وبالأخص في العمل، ومن كان مريضا فستتحسن صحته بإذن الله.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:7 من 10