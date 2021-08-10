الحمل

منذ 6 دقائق

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يوم جيد جدا، لكن لديك من التزامات وارتباطات عائلية وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة. أنت جذاب اليوم ومحط انظار الجنس الآخر، إذا أردت فتح موضوع مهم مع من تحب، فعليك به، اليوم فهو الأفضل لك وبالأخص مواليد 2 إلى 9 نيسان (ابريل).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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