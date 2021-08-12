وقف استقبال الطلبات على التخصصات الراكدة لا يشمل خريجي السنوات السابقة

عبدالله الربيحات

عمان- أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن قائمة التخصصات الراكدة المعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الأخير التي سيتوقف الديوان عن استقبال طلبات المتقدمين عليها لا تشمل الخريجين من السنوات السابقة، سواء كانوا مسجلين بالديوان أو غير المسجلين، ولا تشمل كذلك الملتحقين بهذه التخصصات في الجامعات وكليات المجتمع قبل العام الدراسي 2020/2021 وتشمل فقط من سيقوم بالتسجيل فيها بالجامعات وكليات المجتمع اعتباراً من العام الدراسي 2020/2021 فما بعد، وذلك بهدف الحد من التوجه نحو التخصصات الراكدة وتشجيع الطلبة على دراسة التخصصات المطلوبة لسوق العمل في القطاعين العام والخاص، وخصوصاً المهن والتخصصات التقنية والفنية والتطبيقية والمهنية والحرفية.

وبين الناصر أنه وفقاً لأحكام المادة رقم (40) من نظام الخدمة المدنية يعلن الديوان سنوياً عند نشر الكشف التنافسي في الربع الأول من كل عام، عن التخصصات المصنفة بالراكدة، والتي سيتوقف الديوان عن استقبالها واضافتها لمخزونه، وبخاصة التخصصات التي تقل نسبة التعيين بين المتقدمين فيها عن (1٪) خلال السنوات العشر الماضية، ويتوفر منها مخزون كاف نسبياً لعدة سنوات قادمة، بهدف عدم استمرار تكدس الطلبات فيها ضمن مخزون الديوان التراكمي، والذي تجاوز (420) ألف طلب توظيف.