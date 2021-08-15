يوم به كثير من الأعمال يا صديقي الثور ومنذ الصباح، والآخرون يلقون بمسؤولياتهم عليك. لكن الأوضاع لديك أفضل من اليومين السابقين، وخاصة على نفسيتك والمشاكل التي كانت حولك. لا تتأمل أن تذهب إلى البيت باكرا هذا المساء، لأن أعمالك المتراكمة تطالبك بالبقاء في المكتب.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:8 من 10