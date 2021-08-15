السرطان

منذ 3 ساعات

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النجاح رفيقك اليوم يا مولود السرطان، وخاصة في العمل الذي سيكون من اهتماماتك وقد يكون به بعض الأمور المشجعة والتي ستدعم وضعك. يوم جيد لتقديم امتحان أو للذهاب لمقابلة عمل. في المساء شجار بسيط قد يحدث بينك وبين من تحب، وذلك لأنك تحب النقاش وخاصة مواليد شهر حزيران.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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