اليوم جيد يا صديقي الميزان، ويحمل إليك النجاح في كل الميادين، وخاصة على المجال العملي. تتحمل مسؤولياتك وتسعى إلى إنهاء أعمالك المتراكمة منذ فترة. في فترة ما بعد الظهر قد يكون بعضكم على سفر، وبالأخص مواليد 23 إلى 30 أيلول. المساء يعد من أفضل الأوقات لديك حيث قد تصلك بعض الأخبار الجيدة.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10