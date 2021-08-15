الأوضاع المالية تأخذ كل اهتمامك اليوم يا صديقي العقرب لكثرة الالتزامات المالية الموجودة لديك وأيضا للمصاريف التي عانيتها في اليومين الماضيين. همتك في العمل سوف تكون بطيئة قليلا لعدم رغبتك بالقيام به وبالأخص أن عقلك في مكان آخر، أما النواحي العاطفية فهي ممتازة في فترة المساء وتلقى تقدما ملموسا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10