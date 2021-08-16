أوائل المملكة في التوجيهي (أسماء)

عمان- الغد- أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، أسماء الأوائل في نتائج الثانوية العامة للدورة الحالية.
وتاليا النتائج:
*الفرع العلمي
أحمد فايز / مأدبا 99.7
فارس بهاء حسين / عمان 99.7
صالح محمود القادري / جرش 99.7
منصور رضوان /اربد 99.6
محمد عماد المطالقة / إربد 99.6
جود لؤي حداد / عمان 99.57
محمود أمجد هياجنة / إربد 99.55
نوران الشياب / إربد 99.5
ميار سالم / معان 99.5
عبد الرحمن النابلسي /عمان 99.45
رغدة محمد خالد /عمان 99.45
*الفرع الأدبي
فرح طارق / عمان 99.45
فاطمة علي / عمان 99.25
سلسبيل عمرو/ عمان 99.2
ياسمين مبروك / عمان 99.2
لين عمر سالم / عمان 99.15
مايا محمد / عمان 99.1
مرام ماجد/ السلط 99.15
تالا حسن / عين الباشا / 99.1
رند محمد الشوبكي / عمان – 99.05
شهد خالد / القويسمة 99.05
شهد عدنان / ناعور 99.05
الفرع الشرعي
الياس الخطيب – اربد 97.4
امجد أحمد – السلط 95.3
محمد خليل – عمان 93.8
الفرع الصناعي
فاروق تحسين – الزرقاء 98.5
الاء سميح – القويسمة 98.4
علي ياسر – الزرقاء 97.55
الفرع الزراعي
عبد الرحمن محمد عبيدات – اربد – 94.2
تمارا الدباس – الرمثا – 94.1
عبادة المساعيد – جرش – 94.05
الفرع الفندقي
لين الهواري – عمان – 95.35
علي سامي- مأدبا 94.85
محمد سيد – عمان 94.05
الاقتصاد المنزلي
لين خالد -عين الباشا -98.25
غدير بسام فوزي – لواء الجامعة 98.05
اصالة حسين – إربد – 98.00