فترة جيدة لتثبت نفسك على صعيد العمل، فأمامك فرص كثيرة لتثبت نفسك، وبالأخص في فترتي الصباح والظهيرة، فحاول أن تأخذ ما تستطيع من نجاحات. أما في فترة ما بعد الظهر فقد تشعر بالتعب ينال منك فانتبه على معدتك، وحاول أن تنهي أعمالك باكرا. الخروج من البيت قد يكون بالنسبة لك مستحيلا في المساء، لأنك تريد الراحة، وبالأخص مواليد 12 إلى 18 حزيران.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7من 10 الصحة:7 من 10