عليك بتمرير هذا اليوم يا عزيزي السرطان، فأنت ما تزال في الدوامة والتعب الذي شعرت به منذ الأمس. حاول أن تنتهي من أعمالك ولا تؤجل، فالأعين عليك اليوم وقد تتلقى بعض الانتقادات. فترة المساء غير مناسبة على الإطلاق لأي شيء، وخاصة أن التعقيدات ستزيد أمامك، فالأفضل مشاهدة التلفاز بالمنزل وبالأخص مواليد 13 إلى 18 تموز.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:6 من 10