تابع تقدمك يا مولود الأسد فالكل يدعمك وبالأخص شخصيتك وكلامك المعسول. حاول أن تكون أكثر دبلوماسية في الصباح، وبالأخص مع زميل لك سيستفزك فلا تخرب عليك هذا اليوم الجيد، أما في الظهيرة فإن العمل يحوز على اهتمامك بشكل كبير وقد لا تجد الوقت لمواعيدك الأخرى، المساء غير جيد بتاتا للتكلم مع من تحب، فالعلاقة لا تزال متوترة بينكما.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10