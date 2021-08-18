أوضاعك ما تزال بحاجة إلى ترتيب فأنت في “عجقة”، وقد يلاحظ ذلك على مكتبك أيضا من كثرة الأوراق والأعمال المعلقة. الأخبار التي لا تسر ما تزال في طريقها إليك في فترة ما بعد الظهر. أما في المساء فلديك العديد من الأمور لمعالجتها على المسار العائلي، فاستخدم دبلوماسيتك للقيام بها لأن ما ستواجهه قد لا يروق لك بتاتا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10