لليوم الثاني على التوالي وأنت تشعر بالضغط والتوتر، لا تكن حساسا زيادة عن اللزوم، وتفكر دائما بالجانب السيء، قد لا يكون اليوم مفعما بالنشاط والحيوية، لكن أفضل من يوم أمس، الانتباه على المصلحة لا يضر، وبخاصة على منطقتي الظهر والأرجل اللتين يمكن أن تشهدان توعكا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10