كن كريما يا عزيزي الجدي، ولا تفكر بالمال كثيرا، لأن المال يأتي ويذهب، فركز اهتمامك اليوم على المواضيع المالية، فبعد ثلاثة أيام من الصرف والواجبات المنزلية يأتي يوم لعمل كافة حساباتك، في المساء قد تشعر بالملل والكآبة، فالأفضل أن تخرج من بيتك وتندمج مع الآخرين حولك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10