لا أحسدك، فاليوم أبدا لا تحسد عليه، فالأمور جميعها ضدك ومنذ ساعات الصباح الأولى، ستشعر بضغط العمل لديك، وقد يحدث شجار بينك وبين أحد أفراد عائلتك، مما يسبب لك الانزعاج طوال الوقت، ننصح مواليد 2 إلى 11 آذار الأكثر توترا اليوم بأخذ قسط من الراحة، وعدم معالجة الأمور.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10