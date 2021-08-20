تكون نشيطا اليوم، مع أن فترة الصباح لا تحمل أخبارا جيدة، لكن تشعر بالتحدي وتريد أن تثبت للكثيرين أنك على صواب، قد تسيطر عليك العدوانية والانفعال، فحاول أن تكون هادئا في ردات فعلك، في المساء قد تشعر ببعض الملل لعدم وجود ما تفعله، وبالأخص مواليد 1 إلى 11 أيار.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:9 من 10