يكفيك حماقات يا مولود الجوزاء، وحاول أن تعرف ماذا تريد ولا تحاول أن تثبت رأيك وهو خاطئ وخارج تماماً عن الحكمة ففي فترة الظهيرة ستخسر فرصة أو شيئاً تندم عليه كثيراً، وذلك لأفعالك وقراراتك المتسرعة،في المساء قد تصيبك بعض الكآبة، فالأفضل لك الخروج للترقية عن نفسك، وخاصة مواليد 1 إلى 11 حزيران.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:7 من 10