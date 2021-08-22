تبدأ بعزيمة هابطة في هذا الصباح، وتبدأ نهارك ببطء شديد، مما قد يجلب لك بعض الانتقادات من المحيطين بك. تشعر بالقوة والشجاعة في فترة الظهيرة وما بعدها، مما يجلب لك التقدم على المستوى العملي، كما عليك باستغلال الفرصة للبيع والشراء إذا كنت من مستخدمي البورصة، المساء جيد، لكن حاول أن تصلح ما أفسدته ليلة أمس من صراحتك وعصبيتك المجنونة مع حبيبك أو مع أحد أصدقائك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10