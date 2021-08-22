يوم آخر صعب عليك، فنصيحة هذا اليوم اترك نفسك ولا تمشي عكس التيار، فالأمور لن تسير بصالحك وعصبيتك ستصل إلى أعلى مستوياتها في فترة الظهيرة، حيث التعب وضغط العمل في فترة المساء، لا أنصحك برؤية من تحب، لأن الأمور بينكما لن تكون على ما يرام خاصة إذا كان من تحب من برج الحمل أو القوس.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10