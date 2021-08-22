الثور

منذ ساعتين

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اليوم كقوس قزح فيه العديد من الألوان والتغييرات، ففي الصباح تبدأ يومك بهدوء وجو خال من الأحداث حتى فترة الظهيرة التي بها مفاجآت عديدة، وخاصة على المستوى الشخصي في المساء تتحسن الأمور، وتحديدا على المستوى العاطفي الذي يكون في أفضل وضع، لكن عليك بتقليل كلامك كي لا تخطئ، وتندم على كل كلمة قلتها.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10

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