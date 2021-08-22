الحوت

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

إحساسك بالقوة ما يزال مسيطراً عليك، فحاول أن تستغل هذا اليوم لتسيير أمورك العملية التي تشهد تطوراً ممتازاً هذا اليوم، وخاصة أنك تدخل في جدال مع رئيسك بالعمل أو مع أحد زملائك تكون أنت الرابح في النهار، المساء سيكون جيدا للخروج والتعبير عن نفسك فالأضواء مركزة عليك.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock