105 بواخر رست في ميناء العقبة خلال أزمة كورونا

العقبة- قال مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الكابتن منصور قوقزة إن 105 بواخر تحمل 1,569 مليون طن من مختلف البضائع الاستراتيجية رست في ميناء العقبة اضافة الى معاينة 11273حاوية في الساحة الجمركية خلال أزمة كورونا.

وأوضح قوقزة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن مجموع البواخر توزعت على: 32 باخرة نفط تحمل 853 ألف طن و6 بواخر حبوب تحمل 318 ألف طن، و11 باخرة مواشي تحمل 150 ألف رأس، و32 باخرة سيارات تحمل 22 ألف سيارة، و24 باخرة بضائع عامة تحمل 211 ألف طن، وذلك خلال أزمة الكورونا.

واضاف إن ميناء الركاب على خط العقبة نويبع المصري من خلال عبارات شركة الجسر العربي للملاحة، تعامل مع 2092 شاحنة ترانزيت تحمل 52 ألف طن، فيما بلغ عدد الشاحنات القادمة للأردن 2269 شاحنة تحمل 58 ألف طن، فيما بلغ عدد الشاحنات المغادرة الى مصر 5 آلاف شاحنة، تحمل 27 ألف طن بمجموع 134 ألف طن من البضائع المختلفة.

واشار الى انه تمت معاينة 11272 حاوية خلال فترة الحظر في الساحة الجمركية /4.

وبين أن جميع السفن القادمة لموانئ العقبة خضعت لعمليات تعقيم شاملة، ومنع طواقمها من مغادرة البواخر والاختلاط بهم، مؤكدا تعقيم كافة مرافق الميناء والمدينة العمالية.

وأكد انه تم حجر جميع السواقين الأردنيين العاملين على خط العقبة نويبع من قبل مديرية صحة العقبة، فيما يبقى السائق المصري برفقة أمنية لحين مغادرته الحدود.

بترا