الثور

منذ 39 دقيقة

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يوم مشرق من أوله يا مولود الثور، فأنت تشعر بالاختلاف عن الأيام الماضية العصيبة، تسترجع قوتك ولديك الكثير لتقوم به على النواحي الشخصية والعائلية التي ستأخذ اهتمامك في فترتي ما بعد الظهر والمساء، احذر أثناء معاملتك مع من تحب ولا تتخذ أي قرار مستعجل.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:8 من 10

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