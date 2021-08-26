تشعر بضوجان غريب في داخلك يا عزيزي الجوزاء ولا تعرف من أين سببه، قد تثور لأي كلمة قد تسمعها من شخص حولك، عليك بالهدوء وعدم تفسير الكلام على طريقتك الخاصة، في فترة ما بعد الظهر قد تحدث مناوشة كلامية بينك وبين أحد المقربين منك، من الأفضل أن تبقى في البيت هذا المساء ولا تغادره.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10