الأمور هادئة جدا يا عزيزي السرطان في هذا اليوم الذي يخلو من الأحداث، في فترة الظهيرة قد تهتم بموضوع عائلي مهم لن يأخذ منك الكثير، أمورك الشخصية تأخذ اهتمامك في فترة ما بعد الظهر وقد تأتيك دعوة اجتماعية بشكل فجائي، لكنك تستفيد منها كثيرا، وبالأخص مواليد 1 إلى 5 تموز.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10