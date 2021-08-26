الأسد

منذ 39 دقيقة

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يوم جيد يا صديقي وما تزال تتابع صدارة قوتك على الأبراج، في الصباح قد تكون الأوضاع هادئة لديك لكن الأمور قد تتعقد بعض الشيء في العمل، وتضغط عليك الأعمال كي لا تقلقك قبل ساعة متأخرة من هذا المساء كي تتفرغ بعد ذلك لأمورك مع الحبيب، مواليد 2 إلى 9 آب الأكثر توترا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:7 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10

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