العذراء

منذ 38 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يوم المغامرات يا مولود العذراء، فأنت لا تفكر فيما تفعله وتقوم بأي شيء فقط لأنك راغب به، قد تأتيك أفكار مجنونة وتفعل أشياء قد تندم عليها فيما بعد، فلا تدع هذه الأفكار تدمر علاقتك مع من تحب وبالأخص إذا كنت من مواليد 6 إلى 12 أيلول.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:7 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock