العقرب

منذ 38 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

من الأفضل أن تبقى نائما أو أن تخرج في نزهة خارج البيت، لأن وجودك في المنزل أو في العمل قد يجعلك تشعر بالاكتئاب وهذا قد يؤثر أيضا على المحيطين بك أيضا، في فترة ما بعد الظهر يصلك خبرا قد يغير من جميع مشاريعك للأيام القادمة مواليد 3 إلى 12 تشرين الثاني الأكثر توترا.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock