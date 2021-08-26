“ما في شيء باق على حاله” فكل مخططاتك ستتغير هذا اليوم يا صديقي الدلو، مما يصيبك بالعصبية والكآبة، انفعالاتك قد تخرج رغما عنك وعصبيتك قد تخرج على أقل كلمة، في المساء تتحسن أمورك تدريجيا لكن عليك بالحذر على صحتك، وخاصة منطقتي الظهر والمعدة، وتحديدا مواليد 6 إلى 11 شباط. نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10