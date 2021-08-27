يحق لك الراحة يا مولود الأسد، فأنت ستشهد نهارا هادئاً ولا يوجد به أي أحداث تذكر وحتى فترة ما بعد الظهر حيث تصبح أكثر حركة. المساء قد يبدو جافاً بينك وبين من تحب، لأن المشاكل ما تزال بينكما وتتناقشان على أي كلمة حتى ولو كانت تافهة.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:9 من 10