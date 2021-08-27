العذراء

منذ 42 دقيقة

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لا يكون قلبك أسود يا عذراء ولا تجعل الحقد والانتقام يقلبان شخصيتك الجميلة والطيبة، فما شهدته في ليلة أمس ما يزال يدور في رأسك وأنت حزين وتشعر بالظلم، لا تقلق فمجريات هذا اليوم ستجعلك غير ذلك، وبالأخص في المساء حيث يدعمك الأصدقاء، وبالأخص إذا كنت من مواليد 12 إلى 22 أيلول.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:8 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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